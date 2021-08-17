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Дивися повний текст Як не стати жертвою шахраїв під час «чорної п'ятниці».
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Додано: Сер 24 лис, 2021 08:57
Як не стати жертвою шахраїв під час «чорної п'ятниці»
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Дивися повний текст Як не стати жертвою шахраїв під час «чорної п'ятниці».
Додано: Сер 24 лис, 2021 08:57
"когда средства перечисляются на обычную (а не ФЛП) карту продавца и вы не имеете возможности проверить ФИО получателя" У кого это такие карты? Сколько физикам переводил, всегда показывалось ФИО получателя.
"Если магазин работает официально, у него должен быть банковский счет ФЛП или юрлица." Счёт-то у него может где-то и есть, но очень вполне себе честных (в плане отправки товара. Про налоговую пусть будет презумпция невиновности) продавцов просят перевод на карту физика. Наложкой, конечно, надёжно, но 2.5% тоже обидно терять на ровном месте. Да и на крупных покупках обычно и предоплату тоже требуют, пусть и не на полную сумму.
А на живого покупателя, который у магазина будет проверять судебную историю и наличие исполнительных производств, я бы посмотрел. Это ж готовый пациент психиатра.
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