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У Мінцифри прокоментували
можливість продажу «Дії» іншим...

У Мінцифри прокоментували можливість продажу «Дії» іншим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 12:41

У Мінцифри прокоментували можливість продажу «Дії» іншим...

Пропонуємо до обговорення:
Віце-прем'єр-міністр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що очолюване ним міністерство неодноразово отримувало іноземні запити про допомогу у впровадженні або просто про продаж технології порталу державних послуг "Дія".

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R2
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Хто її купить, з таким рівнем захисту
bobo
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 12:43

  bobo написав:Хто її купить, з таким рівнем захисту

С каким -- "с таким"? -- есть инфа о взломах?
_hunter
 
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