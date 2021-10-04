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У Мінцифри прокоментували можливість продажу «Дії» іншим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 лис, 2021 12:41
Пропонуємо до обговорення:
Віце-прем'єр-міністр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що очолюване ним міністерство неодноразово отримувало іноземні запити про допомогу у впровадженні або просто про продаж технології порталу державних послуг "Дія".
Дивися повний текст У Мінцифри прокоментували можливість продажу «Дії» іншим країнам
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R2
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Додано: Сер 24 лис, 2021 12:41
Хто її купить, з таким рівнем захисту
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bobo
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Додано: Сер 24 лис, 2021 12:43
bobo написав:
Хто її купить, з таким рівнем захисту
С каким -- "с таким"? -- есть инфа о взломах?
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_hunter
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Ірина_, Модератор
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