Про це повідомляє Bloomberg.
Дивися повний текст Ілон Маск продав акцій Tesla майже на $10 мільярдів.
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Додано: Сер 24 лис, 2021 16:49
Ілон Маск продав акцій Tesla майже на $10 мільярдів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ілон Маск продав акцій Tesla майже на $10 мільярдів.
Додано: Сер 24 лис, 2021 17:45
Там вся биржа раздута, посмотрите рост индексов - по 50% за год. Будет что-то интересное
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