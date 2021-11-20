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Ілон Маск продав акцій Tesla
майже на $10 мільярдів

Ілон Маск продав акцій Tesla майже на $10 мільярдів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 16:49

Ілон Маск продав акцій Tesla майже на $10 мільярдів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Bloomberg.

Дивися повний текст Ілон Маск продав акцій Tesla майже на $10 мільярдів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 16:49

ставки на сдувание тесловского пузыря уже принимаются?
vodichka_matic
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 17:45

Там вся биржа раздута, посмотрите рост индексов - по 50% за год. Будет что-то интересное
oknerbob
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Модератори: Ірина_, Модератор

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