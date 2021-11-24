RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
До кінця 2021 року Україна
матиме історичний рівень ВВП,...

До кінця 2021 року Україна матиме історичний рівень ВВП,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 22:01

До кінця 2021 року Україна матиме історичний рівень ВВП,...

Пропонуємо до обговорення:
Валовий внутрішній продукт України за результатами 2021 року перебуватиме на рівні приблизно 185 мільярдів доларів. Такий показник є історичним максимумом для держави.

Дивися повний текст До кінця 2021 року Україна матиме історичний рівень ВВП, – радник Зеленського.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96365
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 22:01

Увы это не заслуги зё&ко, а банальное обесценивание доллара.
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 357
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 00:42

Брехні і маніпуляції - не більше.
Номінально циферки ростуть, але реальний ВВП не відскоче від дна навіть до рівня 2019 року.
bodia1406
 
Повідомлень: 140
З нами з: 27.08.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 07:55

Вроде человек и ушёл с 95 квартала ,но шутить не перестал))
livs375
Аватар користувача
 
Повідомлень: 227
З нами з: 20.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міжбанк: чому курс долара тестує рівень 27 гривень
R2 » Сер 24 лис, 2021 19:25
2 104
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лис, 2021 22:57
moveton
Україна зміцнює кордон із Білоруссю: виділено 175 млн...
R2 » Сер 24 лис, 2021 21:08
3 74
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лис, 2021 21:10
termoplastpluslviv
Що станеться з доларом наприкінці 2022 року: прогноз...
R2 » Сер 24 лис, 2021 17:46
1 174
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лис, 2021 17:46
swsashadow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.