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До кінця 2021 року Україна матиме історичний рівень ВВП,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 лис, 2021 22:01
Пропонуємо до обговорення:
Валовий внутрішній продукт України за результатами 2021 року перебуватиме на рівні приблизно 185 мільярдів доларів. Такий показник є історичним максимумом для держави.
Дивися повний текст До кінця 2021 року Україна матиме історичний рівень ВВП, – радник Зеленського
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Додано: Сер 24 лис, 2021 22:01
Увы это не заслуги зё&ко, а банальное обесценивание доллара.
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straponesa
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Додано: Чет 25 лис, 2021 00:42
Брехні і маніпуляції - не більше.
Номінально циферки ростуть, але реальний ВВП не відскоче від дна навіть до рівня 2019 року.
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Додано: Чет 25 лис, 2021 07:55
Вроде человек и ушёл с 95 квартала ,но шутить не перестал))
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