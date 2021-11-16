|
|
|
Зеленський оголосив про створення нової авіакомпанії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 лис, 2021 15:47
Sergius написав: Джон написав:
А национальная авиакомпания и должна быть дотационной.. она будет летать туда куда надо людям но не выгодно лететь коммерческой авиакомпании.
Держава - дуже поганий власник і джерело корупції. Потрібні не дешеві тарифи, а високі зарплати.
Щоб люди могли купити авіаквитки навіть на непопулярні рейси.
А как государство это может обеспечить, если
Держава - дуже поганий власник і джерело корупції
? Или это про ком-сектор? -- так там уже давно платят пропорционально приносимой пользе. И если польза большая -- ЗП -- высокая...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 5538
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 396 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 лис, 2021 16:36
Sergius написав:
Держава - дуже поганий власник і джерело корупції.
Потому авиакомпания ничего не изменит.. не украдут там украдут тут.. причем не важно барыго- офшорник или янелох рулит или овощь или кто то другой.. система вся гнилая.
Так создадут авиакомпанию и раскрадут деньги а ток их просто разкрадут..
-
Джон
-
-
- Повідомлень: 1995
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 490 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 лис, 2021 16:40
обороной займись, чучело
-
ruslan42212
-
-
- Повідомлень: 315
- З нами з: 14.11.18
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 лис, 2021 16:42
_hunter написав: Sergius написав:
? Или это про ком-сектор? -- так там уже давно платят пропорционально приносимой пользе. И если польза большая -- ЗП -- высокая...
Щоб зарплата була висока, потрібна продуктивність праці висока...
А для високої продуктивності потрібні інвестиції...
Але їх не буде, поки країною керує корупція і чиновницький "бєспрєдєл"!
-
Cris
-
-
- Повідомлень: 1118
- З нами з: 10.10.08
- Подякував: 347 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 лис, 2021 17:33
Джон написав:
А национальная авиакомпания и должна быть дотационной.. она будет летать туда куда надо людям но не выгодно лететь коммерческой авиакомпании.
Бабушек по утрам возить из Белой Церкви в Жуляны (с залетом в Васильков)? По пенсионному - бесплатно!
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 2011
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 584 раз.
- Подякували: 314 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 лис, 2021 17:50
МАУ останній час показує тільки збитки, тепер вона буде державна, і всі борги Беня віддасть за рахунок держави.
-
pogorelets
-
-
- Повідомлень: 490
- З нами з: 16.07.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 лис, 2021 17:59
Cris написав: _hunter написав: Sergius написав:
? Или это про ком-сектор? -- так там уже давно платят пропорционально приносимой пользе. И если польза большая -- ЗП -- высокая...
Щоб зарплата була висока, потрібна продуктивність праці висока...
А для високої продуктивності потрібні інвестиції...
Але їх не буде, поки країною керує корупція і чиновницький "бєспрєдєл"!
Опыт Китая наглядно демонстрирует, что для высокой продуктивности нужно впахивать 996 за миску риса + комнатушка в комуналке с "удобствами" во дворе и душем на работе.
А пока будет менталитет "вы сначала зарплаты как в Европе сделайте -- а потом я уже подумаю буду ли у вас дворником за 2 штуки евро работать" -- инвестиций не будет
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 5538
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 396 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 лис, 2021 19:29
Gastarbaiter написав:
Бабушек по утрам возить из Белой Церкви в Жуляны (с залетом в Васильков)? По пенсионному - бесплатно!
и в венскую оперу на каву
открыл flighgtradar, над страной 13 самолетов, из которых 3 транзитных и пара грузовых. куда вы летать собрались?
-
summacut
-
-
- Повідомлень: 2090
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 392 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 лис, 2021 20:33
summacut написав: Gastarbaiter написав:
Бабушек по утрам возить из Белой Церкви в Жуляны (с залетом в Васильков)? По пенсионному - бесплатно!
и в венскую оперу на каву
открыл flighgtradar, над страной 13 самолетов, из которых 3 транзитных и пара грузовых. куда вы летать собрались?
В Егмпет и Турцию самолет за самолетом из Киева в сезон.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 5458
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 922 раз.
- Подякували: 1189 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 25 лис, 2021 21:19
"Ну, раз банк не вернуть не могут, то вернут Днеправиа" - подумал Беня))
-
igor_projectmanager
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 07.11.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 30 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|