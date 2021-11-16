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Зеленський оголосив про
створення нової авіакомпанії

Зеленський оголосив про створення нової авіакомпанії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123>
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 15:47

  Sergius написав:
  Джон написав:А национальная авиакомпания и должна быть дотационной.. она будет летать туда куда надо людям но не выгодно лететь коммерческой авиакомпании.

Держава - дуже поганий власник і джерело корупції. Потрібні не дешеві тарифи, а високі зарплати. Щоб люди могли купити авіаквитки навіть на непопулярні рейси.

А как государство это может обеспечить, если
Держава - дуже поганий власник і джерело корупції

? Или это про ком-сектор? -- так там уже давно платят пропорционально приносимой пользе. И если польза большая -- ЗП -- высокая...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 16:36

Re: Зеленський оголосив про створення нової авіакомпанії

  Sergius написав:Держава - дуже поганий власник і джерело корупції.
Потому авиакомпания ничего не изменит.. не украдут там украдут тут.. причем не важно барыго- офшорник или янелох рулит или овощь или кто то другой.. система вся гнилая.
Так создадут авиакомпанию и раскрадут деньги а ток их просто разкрадут..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 16:40

обороной займись, чучело
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 16:42

  _hunter написав:
  Sergius написав:? Или это про ком-сектор? -- так там уже давно платят пропорционально приносимой пользе. И если польза большая -- ЗП -- высокая...


Щоб зарплата була висока, потрібна продуктивність праці висока...
А для високої продуктивності потрібні інвестиції...
Але їх не буде, поки країною керує корупція і чиновницький "бєспрєдєл"!
Cris
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 17:33

  Джон написав:А национальная авиакомпания и должна быть дотационной.. она будет летать туда куда надо людям но не выгодно лететь коммерческой авиакомпании.

Бабушек по утрам возить из Белой Церкви в Жуляны (с залетом в Васильков)? По пенсионному - бесплатно!
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 17:50

МАУ останній час показує тільки збитки, тепер вона буде державна, і всі борги Беня віддасть за рахунок держави.
pogorelets
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 17:59

  Cris написав:
  _hunter написав:
  Sergius написав:? Или это про ком-сектор? -- так там уже давно платят пропорционально приносимой пользе. И если польза большая -- ЗП -- высокая...


Щоб зарплата була висока, потрібна продуктивність праці висока...
А для високої продуктивності потрібні інвестиції...
Але їх не буде, поки країною керує корупція і чиновницький "бєспрєдєл"!

Опыт Китая наглядно демонстрирует, что для высокой продуктивности нужно впахивать 996 за миску риса + комнатушка в комуналке с "удобствами" во дворе и душем на работе.
А пока будет менталитет "вы сначала зарплаты как в Европе сделайте -- а потом я уже подумаю буду ли у вас дворником за 2 штуки евро работать" -- инвестиций не будет :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 19:29

  Gastarbaiter написав:Бабушек по утрам возить из Белой Церкви в Жуляны (с залетом в Васильков)? По пенсионному - бесплатно!


и в венскую оперу на каву :)

открыл flighgtradar, над страной 13 самолетов, из которых 3 транзитных и пара грузовых. куда вы летать собрались?
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 20:33

  summacut написав:
  Gastarbaiter написав:Бабушек по утрам возить из Белой Церкви в Жуляны (с залетом в Васильков)? По пенсионному - бесплатно!


и в венскую оперу на каву :)

открыл flighgtradar, над страной 13 самолетов, из которых 3 транзитных и пара грузовых. куда вы летать собрались?

В Егмпет и Турцию самолет за самолетом из Киева в сезон.
BIGor
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"Ну, раз банк не вернуть не могут, то вернут Днеправиа" - подумал Беня))
igor_projectmanager
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