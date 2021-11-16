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Зеленський оголосив про створення нової авіакомпанії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 лис, 2021 21:34
summacut написав: Gastarbaiter написав:
Бабушек по утрам возить из Белой Церкви в Жуляны (с залетом в Васильков)? По пенсионному - бесплатно!
и в венскую оперу на каву
открыл flighgtradar, над страной 13 самолетов, из которых 3 транзитных и пара грузовых. куда вы летать собрались?
Да ну. Только из одного Борисполя сегодня около сотни вылетов.
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Gastarbaiter
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