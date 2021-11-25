Про це повідомили в прес-службі ТОВ "Оператор ГТС України".
Дивися повний текст Україна за 30 років протранзитувала в країни Європи понад три трильйони кубів газу.
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Додано: Чет 25 лис, 2021 15:51
Україна за 30 років протранзитувала в країни Європи...
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Дивися повний текст Україна за 30 років протранзитувала в країни Європи понад три трильйони кубів газу.
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