Україна в 2022 році буде приділяти пріоритетну увагу витратам на освіту, охорону здоров'я, оборону і безпеку.
Дивися повний текст Зарплати вчителів у 2022 році планують підвищити на 8%.
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 11:39
Зарплати вчителів у 2022 році планують підвищити на 8%
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Дивися повний текст Зарплати вчителів у 2022 році планують підвищити на 8%.
Додано: П'ят 26 лис, 2021 11:40
Это даже не индексация. Инфляция 11%. Громко сказано, только это не повышение, от слова СОВСЕМ.
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