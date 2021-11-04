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Банки нарощують портфель ОВДП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 лис, 2021 12:38
Пропонуємо до обговорення:
Портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) українських банків збільшився на 7,027 млрд грн (на 0,2%) — до 4993,055 млрд грн, юридичних осіб — на 3,779 млрд грн (на 6,9%) — до 58,515 млрд грн, фізосіб — на 0,143 млрд грн (на 0,6%) — до 23,683 млрд грн.
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 12:38
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