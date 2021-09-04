Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайтах компаній.
Дивися повний текст До 40 грн за кубометр: ціни на грудень від постачальників газу.
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 13:35
До 40 грн за кубометр: ціни на грудень від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До 40 грн за кубометр: ціни на грудень від постачальників газу.
Додано: П'ят 26 лис, 2021 13:35
Прощу скоро будет самим заключить договор о поставке с Гаспромом, так как эти неадекваты абсолютно не договороспособные, а страдают люди.
Додано: П'ят 26 лис, 2021 15:28
Говорите МВФ дало 700 миллионов долларов для работы рыночных цен на энергоносители?
Хороший обзор перспектив:
Додано: П'ят 26 лис, 2021 19:42
Почему только двое?)) Первый побежал разговаривать с ВВХ, второй новости из ОРДЛО приволок ... дблблд
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