RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
До 40 грн за кубометр:
ціни на грудень від...

До 40 грн за кубометр: ціни на грудень від...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 13:35

До 40 грн за кубометр: ціни на грудень від...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайтах компаній.

Дивися повний текст До 40 грн за кубометр: ціни на грудень від постачальників газу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96398
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 13:35

Прощу скоро будет самим заключить договор о поставке с Гаспромом, так как эти неадекваты абсолютно не договороспособные, а страдают люди.
swsashadow
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29
З нами з: 16.09.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 15:28

Говорите МВФ дало 700 миллионов долларов для работы рыночных цен на энергоносители?

Хороший обзор перспектив:
https://www.ostro.org/general/economics ... es/622541/
Зображення
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8986
З нами з: 20.09.12
Подякував: 727 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 19:42

Почему только двое?)) Первый побежал разговаривать с ВВХ, второй новости из ОРДЛО приволок ... дблблд
mvi
 
Повідомлень: 291
З нами з: 07.11.19
Подякував: 17 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 33 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Netflix знизив ціни на передплату для українців
R2 » Пон 22 лис, 2021 17:24
4 294
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 лис, 2021 11:25
Gastarbaiter
Ринок нерухомості: як зміняться ціни на житло восени
R2 » Суб 04 вер, 2021 08:57
3 934
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лис, 2021 17:20
Пух
Квартири у новобудовах: у Києві ціни стабільні, у...
R2 » Пон 08 лис, 2021 16:58
1 140
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лис, 2021 16:58
Феодал

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (3046)
26.11.2021 20:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.