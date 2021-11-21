У додатку «Дія» з'явилася нова функція.
Дивися повний текст COVID-сертифікат у «Дії» можна завантажити у форматі PDF.
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 16:29
COVID-сертифікат у «Дії» можна завантажити у форматі PDF
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст COVID-сертифікат у «Дії» можна завантажити у форматі PDF.
Додано: П'ят 26 лис, 2021 16:32
15 минут назад обновил Дию - всё есть.
Но проэкспортировать в PDF можно только международный. На внутреннем этого пункта нет. Ещё бы кто объяснил зачем тот внутренний дают впридачу к международному. Где-то требуют исключительно внутренний?
Кстати, почему-то никто не пишет о том, что международные сертификаты с сайта и из приложения имеют одну и то же форму, но разные номера. Т.е. это разные сертификаты. Это ж жжж должно бы неспроста.
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