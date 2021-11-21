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COVID-сертифікат у «Дії» можна
завантажити у форматі PDF

COVID-сертифікат у «Дії» можна завантажити у форматі PDF
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 16:29

COVID-сертифікат у «Дії» можна завантажити у форматі PDF

Пропонуємо до обговорення:
У додатку «Дія» з'явилася нова функція.

Дивися повний текст COVID-сертифікат у «Дії» можна завантажити у форматі PDF.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 16:29

Нет ничего
grig90vic
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 16:32

  grig90vic написав:Нет ничего

15 минут назад обновил Дию - всё есть.

Но проэкспортировать в PDF можно только международный. На внутреннем этого пункта нет. Ещё бы кто объяснил зачем тот внутренний дают впридачу к международному. Где-то требуют исключительно внутренний?

Кстати, почему-то никто не пишет о том, что международные сертификаты с сайта и из приложения имеют одну и то же форму, но разные номера. Т.е. это разные сертификаты. Это ж жжж должно бы неспроста.
moveton
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