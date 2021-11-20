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Які фахівці потрібні Харкову: огляд ринку праці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 лис, 2021 08:06
Пропонуємо до обговорення:
Харків входить до п’ятірки ключових регіонів на ринку праці України.
Дивися повний текст Які фахівці потрібні Харкову: огляд ринку праці (інфографіка)
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Додано: Нед 28 лис, 2021 08:06
Реальные дела в Харькове намного хуже.
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