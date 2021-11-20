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Які фахівці потрібні Харкову:
огляд ринку праці...

Які фахівці потрібні Харкову: огляд ринку праці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 лис, 2021 08:06

Які фахівці потрібні Харкову: огляд ринку праці...

Пропонуємо до обговорення:
Харків входить до п’ятірки ключових регіонів на ринку праці України.

Дивися повний текст Які фахівці потрібні Харкову: огляд ринку праці (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Нед 28 лис, 2021 08:06

Реальные дела в Харькове намного хуже.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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