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Як бізнесу перевіряти
COVID-сертифікат: інструкція

Як бізнесу перевіряти COVID-сертифікат: інструкція
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 10:52

Як бізнесу перевіряти COVID-сертифікат: інструкція

Пропонуємо до обговорення:
Карантинні заходи посилюються.

Дивися повний текст Як бізнесу перевіряти COVID-сертифікат: інструкція.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 10:52

главное ж, сертификат в дии обычной камерой проверить нельзя. только сканировать другой дией. почему бы при сканировании qr не открывать его в веб-версии, чтобы не ставить всем эту дию?
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 11:26

Бизнес после НГ собирается закрываться и работать в черную.
Так что засуньте эти коды вместе с кассовыми, и проверните
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 11:28

Интересно, а если это не в Дие сертификат, тоже сработает?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 12:24

  Gastarbaiter написав:Интересно, а если это не в Дие сертификат, тоже сработает?

Более того: даже если не в Украине -- тоже сработает.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 14:17

smdtranz
Можно поставить что-то из проверенных европейских приложений. Они прекрасно показывают статус. И в отличие от Дии - сертифицированы и исходный код не прячут.
Blister
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 16:05

Re: Як бізнесу перевіряти COVID-сертифікат: інструкція

Чичто по приколу последовал инструкции. В результате получил розовый экран с надписью "Немає інтернету" (кстати, для броузера на этом смартфоне Интернет почему-то был, но это не существенно). Это как, прошёл сертификат проверку, или нет? Или не важно, потому, что кроме сканирования ничего от бизнеса не требуется?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 18:54

Re: Як бізнесу перевіряти COVID-сертифікат: інструкція

А с каких это пор, бизнес должен и главное имеет право проверять сертификаты? Максимум, можно спросить есть сертификат или нет. Говорит есть проходит, нет остаётся на улице. А дальше пусть полиция разбирается.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 19:40

Фантом, более того, бизнес в принципе не может не пустить, раз у него публичное место. Спросить да, может. Если ответ будет отрицательный, может предупредить человека, что его оштрафуют, если придёт санврач (которых у нас уже нет потому, что СЭС ликвидированы) и проверит его сертификат. Это всё, что бизнес может, если по закону. Но... если он будет действовать по закону, по подзаконному акту его оштрафуют за посетителя без сертификата и маски (или уже этот приказ отменили? Я не успеваю за этим подзаконным шатанием следить) и ему придётся в суде доказывать какой закон главнее, поэтому некоторые нарушают кучу главных законов в пользу подзаконных актов. Так и живём.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 22:31

Цікаво, не знав такого
espanol
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