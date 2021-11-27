Як бізнесу перевіряти COVID-сертифікат: інструкція

Додано: Пон 29 лис, 2021 19:40

Фантом, более того, бизнес в принципе не может не пустить, раз у него публичное место. Спросить да, может. Если ответ будет отрицательный, может предупредить человека, что его оштрафуют, если придёт санврач (которых у нас уже нет потому, что СЭС ликвидированы) и проверит его сертификат. Это всё, что бизнес может, если по закону. Но... если он будет действовать по закону, по подзаконному акту его оштрафуют за посетителя без сертификата и маски (или уже этот приказ отменили? Я не успеваю за этим подзаконным шатанием следить) и ему придётся в суде доказывать какой закон главнее, поэтому некоторые нарушают кучу главных законов в пользу подзаконных актов. Так и живём.