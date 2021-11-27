Карантинні заходи посилюються.
Дивися повний текст Як бізнесу перевіряти COVID-сертифікат: інструкція.
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Додано: Пон 29 лис, 2021 10:52
Як бізнесу перевіряти COVID-сертифікат: інструкція
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як бізнесу перевіряти COVID-сертифікат: інструкція.
Додано: Пон 29 лис, 2021 10:52
главное ж, сертификат в дии обычной камерой проверить нельзя. только сканировать другой дией. почему бы при сканировании qr не открывать его в веб-версии, чтобы не ставить всем эту дию?
Додано: Пон 29 лис, 2021 11:26
Бизнес после НГ собирается закрываться и работать в черную.
Так что засуньте эти коды вместе с кассовыми, и проверните
Додано: Пон 29 лис, 2021 12:24
Додано: Пон 29 лис, 2021 14:17
smdtranz
Можно поставить что-то из проверенных европейских приложений. Они прекрасно показывают статус. И в отличие от Дии - сертифицированы и исходный код не прячут.
Додано: Пон 29 лис, 2021 16:05
Re: Як бізнесу перевіряти COVID-сертифікат: інструкція
Чичто по приколу последовал инструкции. В результате получил розовый экран с надписью "Немає інтернету" (кстати, для броузера на этом смартфоне Интернет почему-то был, но это не существенно). Это как, прошёл сертификат проверку, или нет? Или не важно, потому, что кроме сканирования ничего от бизнеса не требуется?
Додано: Пон 29 лис, 2021 18:54
Re: Як бізнесу перевіряти COVID-сертифікат: інструкція
А с каких это пор, бизнес должен и главное имеет право проверять сертификаты? Максимум, можно спросить есть сертификат или нет. Говорит есть проходит, нет остаётся на улице. А дальше пусть полиция разбирается.
Додано: Пон 29 лис, 2021 19:40
Фантом, более того, бизнес в принципе не может не пустить, раз у него публичное место. Спросить да, может. Если ответ будет отрицательный, может предупредить человека, что его оштрафуют, если придёт санврач (которых у нас уже нет потому, что СЭС ликвидированы) и проверит его сертификат. Это всё, что бизнес может, если по закону. Но... если он будет действовать по закону, по подзаконному акту его оштрафуют за посетителя без сертификата и маски (или уже этот приказ отменили? Я не успеваю за этим подзаконным шатанием следить) и ему придётся в суде доказывать какой закон главнее, поэтому некоторые нарушают кучу главных законов в пользу подзаконных актов. Так и живём.
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