Як бізнесу перевіряти COVID-сертифікат: інструкція

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_hunter написав:В третий раз говорю: для того, чтобы был суд -- нужно правонарушение зафиксировать. Чтобы зафиксировать правонарушение "я антивакс, и меня не пускают в магазин" -- нужно вызвать полицию. Полиция по приезду на вызов "я антивакс, и меня не пускают в магазин" вместо составления протокола на магазин составит протокол на антивакса. Будет ли суд по "я антивакс, и меня не пускают в магазин" -- нужно уточнять?
Во-первых, не обязательно полицию. Достаточно любых свидетелей. ...
Это ссылками подтвердить можно? -- потому как я знаю только один вариант "рассмотрение протокола об админправонарушении судом". Суд о "рассмотрении свидетельских показаний" -- я такого не слышал...
moveton написав:Во-первых, не обязательно полицию. Достаточно любых свидетелей. ...
Это ссылками подтвердить можно? -- потому как я знаю только один вариант "рассмотрение протокола об админправонарушении судом". Суд о "рассмотрении свидетельских показаний" -- я такого не слышал...
Так, вроде, обычный принцип работы суда: рассматриваются все аргументы стороны, в том числе и свидетельские показания. Свидетель не обязан быть полицейским. Полиция нужна для составления протокола об админправонарушении, но иск можно подать и без него. Такой протокол - это просто частный случай письменных свидетельских показаний.
moveton написав:Во-первых, не обязательно полицию. Достаточно любых свидетелей. ...
Это ссылками подтвердить можно? -- потому как я знаю только один вариант "рассмотрение протокола об админправонарушении судом". Суд о "рассмотрении свидетельских показаний" -- я такого не слышал...
Так, вроде, обычный принцип работы суда: рассматриваются все аргументы стороны, в том числе и свидетельские показания. Свидетель не обязан быть полицейским. Полиция нужна для составления протокола об админправонарушении, но иск можно подать и без него. Такой протокол - это просто частный случай письменных свидетельских показаний.
Но суд нужно "инициировать" может ли основанием для суда быть "мне показалось, что мои права нарушили" -- вот в чем вопрос. Для суда по ДТП -- даже если второй учасник "испарился" -- всеравно обращение в полицию необходимо...
_hunter написав:Но суд нужно "инициировать" может ли основанием для суда быть "мне показалось, что мои права нарушили" -- вот в чем вопрос. Для суда по ДТП -- даже если второй учасник "испарился" -- всеравно обращение в полицию необходимо...
Основанием для иска может быть всё, что угодно. На то и суд, чтобы решать насколько эти притязания удовлетворять. Для ДТП, скажем так, принято ждать полицию, которая осмотрит машину, запротоколирует последствия ДТП и можно потом с этим протоколом подавать в суд, как с одним из свидетельских показаний. Просто такая процедура позволяет тебе занять в суде более сильную позицию. Но если тебя бахнут в пустыне, где до полиции тыща километров - это не значит, что ты не можешь потребовать в суде у виновника компенсации. Главное уже в судебном процессе суд убедить, что есть за что компенсировать и именно с этого участника. А аргументы могут быть любыми.
В некоторых случаях достаточно убедительным доказательством может быть даже "мамой клянус!" На языке судебного приговора это потом звучит: "Нет оснований не доверять уважаемому человеку".
_hunter написав:Но суд нужно "инициировать" может ли основанием для суда быть "мне показалось, что мои права нарушили" -- вот в чем вопрос. Для суда по ДТП -- даже если второй учасник "испарился" -- всеравно обращение в полицию необходимо...
Основанием для иска может быть всё, что угодно. На то и суд, чтобы решать насколько эти притязания удовлетворять. ...
Это далеко не так -- _перед_, собственно, судом есть такой этап как "подготовка к рассмотрению дела" -- и вот на этом этапе заявление "меня в магазин не пускали" завернут с официальным ответом вида "нет состава преступления". И в полицию при ДТП обращаются не потому, что "так привыкли" -- а потому, что таков порядок судопроизводства.
_hunter написав:Это далеко не так -- _перед_, собственно, судом есть такой этап как "подготовка к рассмотрению дела" -- и вот на этом этапе заявление "меня в магазин не пускали" завернут с официальным ответом вида "нет состава преступления". И в полицию при ДТП обращаются не потому, что "так привыкли" -- а потому, что таков порядок судопроизводства.
Процессуальный кодекс никакого обращения в полицию не требует. 4.1. Кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів. Одна из форм подачи судебного иска - это позовна заява. Про неё в статье 175. Статья длинновата, чтобы её всю цитировать, но сводится к тому, что в заявлении ты описываешь кто тебя обидел, на какую сумму, по какому закону тебя так обижать запрещено и какие ты предоставляешь доказательства, чтол обида имела место (что такое доказательства - это статья 76 и далее. "показаннями свідків" там тоже есть). Дальше суд это рассматривает и выносит приговор. Понадобится ли ему для приговора специальное заседание или откажут в удовлетворении иска на предварительном рассмотрении - это уже технические детали. Наверняка, если заявление будет просто "не пускали в магазин", то завернут. А вот если со ссылками на законы, которые при этом нарушены, то может будет и заседание и даже приговор о удовлетворении иска. А при ДТП полиция никак к суду не относится. Она облегчает подачу более аргументированного иска и есть регламент (не судебный!) при ДТП вызывать полицию, поэтому, если подать заявление без полицейского протокола, суд у тебя, наверное, поинтересуется почему его нет. Но если с полицией не сложилось, это не значит, что виновник ДТП пострадавшему ничего не должен.
Ладно, болтовня это всё. А тем временем, Ляшко подтвердил, что при отсутствии у посетителя сертификата могут оштрафовать и бизнес. Значит ничего в этом плане не отменили.
_hunter написав:Это далеко не так -- _перед_, собственно, судом есть такой этап как "подготовка к рассмотрению дела" -- и вот на этом этапе заявление "меня в магазин не пускали" завернут с официальным ответом вида "нет состава преступления". И в полицию при ДТП обращаются не потому, что "так привыкли" -- а потому, что таков порядок судопроизводства.
... Дальше суд это рассматривает и выносит приговор. Понадобится ли ему для приговора специальное заседание или откажут в удовлетворении иска на предварительном рассмотрении - это уже технические детали. Наверняка, если заявление будет просто "не пускали в магазин", то завернут. А вот если со ссылками на законы, которые при этом нарушены, то может будет и заседание и даже приговор о удовлетворении иска. ... Ладно, болтовня это всё. А тем временем, Ляшко подтвердил, что при отсутствии у посетителя сертификата могут оштрафовать и бизнес. Значит ничего в этом плане не отменили.
Таки завернут. Всякие "адвокаты" весь ТыТруб заполонили советами "как законо-правильно без маски и сертификата в магазины/ТРЦ прорываться", но что-то ни одного поста на тему "а вот как мы заведение XYZ за отказ пускать наказали" я не встречал.
Ну, как бы да: ничего не отменили (и не планируют -- если это новость-сюрприз).