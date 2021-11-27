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COVID-сертифікат: інструкція

Як бізнесу перевіряти COVID-сертифікат: інструкція
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 12:05

  moveton написав:
  _hunter написав:В третий раз говорю: для того, чтобы был суд -- нужно правонарушение зафиксировать. Чтобы зафиксировать правонарушение "я антивакс, и меня не пускают в магазин" -- нужно вызвать полицию. Полиция по приезду на вызов "я антивакс, и меня не пускают в магазин" вместо составления протокола на магазин составит протокол на антивакса. Будет ли суд по "я антивакс, и меня не пускают в магазин" -- нужно уточнять? :lol:

Во-первых, не обязательно полицию. Достаточно любых свидетелей. ...

Это ссылками подтвердить можно? -- потому как я знаю только один вариант "рассмотрение протокола об админправонарушении судом". Суд о "рассмотрении свидетельских показаний" -- я такого не слышал...
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 12:21

  _hunter написав:
  moveton написав:Во-первых, не обязательно полицию. Достаточно любых свидетелей. ...

Это ссылками подтвердить можно? -- потому как я знаю только один вариант "рассмотрение протокола об админправонарушении судом". Суд о "рассмотрении свидетельских показаний" -- я такого не слышал...

Так, вроде, обычный принцип работы суда: рассматриваются все аргументы стороны, в том числе и свидетельские показания. Свидетель не обязан быть полицейским. Полиция нужна для составления протокола об админправонарушении, но иск можно подать и без него. Такой протокол - это просто частный случай письменных свидетельских показаний.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 12:27

  moveton написав:
  _hunter написав:
  moveton написав:Во-первых, не обязательно полицию. Достаточно любых свидетелей. ...

Это ссылками подтвердить можно? -- потому как я знаю только один вариант "рассмотрение протокола об админправонарушении судом". Суд о "рассмотрении свидетельских показаний" -- я такого не слышал...

Так, вроде, обычный принцип работы суда: рассматриваются все аргументы стороны, в том числе и свидетельские показания. Свидетель не обязан быть полицейским. Полиция нужна для составления протокола об админправонарушении, но иск можно подать и без него. Такой протокол - это просто частный случай письменных свидетельских показаний.

Но суд нужно "инициировать" может ли основанием для суда быть "мне показалось, что мои права нарушили" -- вот в чем вопрос.
Для суда по ДТП -- даже если второй учасник "испарился" -- всеравно обращение в полицию необходимо...
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 13:53

  _hunter написав:Но суд нужно "инициировать" может ли основанием для суда быть "мне показалось, что мои права нарушили" -- вот в чем вопрос.
Для суда по ДТП -- даже если второй учасник "испарился" -- всеравно обращение в полицию необходимо...

Основанием для иска может быть всё, что угодно. На то и суд, чтобы решать насколько эти притязания удовлетворять. Для ДТП, скажем так, принято ждать полицию, которая осмотрит машину, запротоколирует последствия ДТП и можно потом с этим протоколом подавать в суд, как с одним из свидетельских показаний. Просто такая процедура позволяет тебе занять в суде более сильную позицию. Но если тебя бахнут в пустыне, где до полиции тыща километров - это не значит, что ты не можешь потребовать в суде у виновника компенсации. Главное уже в судебном процессе суд убедить, что есть за что компенсировать и именно с этого участника. А аргументы могут быть любыми.

В некоторых случаях достаточно убедительным доказательством может быть даже "мамой клянус!" На языке судебного приговора это потом звучит: "Нет оснований не доверять уважаемому человеку".
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 14:29

  moveton написав:
  _hunter написав:Но суд нужно "инициировать" может ли основанием для суда быть "мне показалось, что мои права нарушили" -- вот в чем вопрос.
Для суда по ДТП -- даже если второй учасник "испарился" -- всеравно обращение в полицию необходимо...

Основанием для иска может быть всё, что угодно. На то и суд, чтобы решать насколько эти притязания удовлетворять. ...

Это далеко не так :lol: -- _перед_, собственно, судом есть такой этап как "подготовка к рассмотрению дела" -- и вот на этом этапе заявление "меня в магазин не пускали" завернут с официальным ответом вида "нет состава преступления".
И в полицию при ДТП обращаются не потому, что "так привыкли" :lol: -- а потому, что таков порядок судопроизводства.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:16

  _hunter написав:Это далеко не так :lol: -- _перед_, собственно, судом есть такой этап как "подготовка к рассмотрению дела" -- и вот на этом этапе заявление "меня в магазин не пускали" завернут с официальным ответом вида "нет состава преступления".
И в полицию при ДТП обращаются не потому, что "так привыкли" :lol: -- а потому, что таков порядок судопроизводства.

Процессуальный кодекс никакого обращения в полицию не требует.
4.1. Кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.
Одна из форм подачи судебного иска - это позовна заява. Про неё в статье 175. Статья длинновата, чтобы её всю цитировать, но сводится к тому, что в заявлении ты описываешь кто тебя обидел, на какую сумму, по какому закону тебя так обижать запрещено и какие ты предоставляешь доказательства, чтол обида имела место (что такое доказательства - это статья 76 и далее. "показаннями свідків" там тоже есть). Дальше суд это рассматривает и выносит приговор. Понадобится ли ему для приговора специальное заседание или откажут в удовлетворении иска на предварительном рассмотрении - это уже технические детали. Наверняка, если заявление будет просто "не пускали в магазин", то завернут. А вот если со ссылками на законы, которые при этом нарушены, то может будет и заседание и даже приговор о удовлетворении иска.
А при ДТП полиция никак к суду не относится. Она облегчает подачу более аргументированного иска и есть регламент (не судебный!) при ДТП вызывать полицию, поэтому, если подать заявление без полицейского протокола, суд у тебя, наверное, поинтересуется почему его нет. Но если с полицией не сложилось, это не значит, что виновник ДТП пострадавшему ничего не должен.

Ладно, болтовня это всё. А тем временем, Ляшко подтвердил, что при отсутствии у посетителя сертификата могут оштрафовать и бизнес. Значит ничего в этом плане не отменили.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:26

  moveton написав:
  _hunter написав:Это далеко не так :lol: -- _перед_, собственно, судом есть такой этап как "подготовка к рассмотрению дела" -- и вот на этом этапе заявление "меня в магазин не пускали" завернут с официальным ответом вида "нет состава преступления".
И в полицию при ДТП обращаются не потому, что "так привыкли" :lol: -- а потому, что таков порядок судопроизводства.

... Дальше суд это рассматривает и выносит приговор. Понадобится ли ему для приговора специальное заседание или откажут в удовлетворении иска на предварительном рассмотрении - это уже технические детали. Наверняка, если заявление будет просто "не пускали в магазин", то завернут. А вот если со ссылками на законы, которые при этом нарушены, то может будет и заседание и даже приговор о удовлетворении иска.
...
Ладно, болтовня это всё. А тем временем, Ляшко подтвердил, что при отсутствии у посетителя сертификата могут оштрафовать и бизнес. Значит ничего в этом плане не отменили.

Таки завернут.
Всякие "адвокаты" весь ТыТруб заполонили советами "как законо-правильно без маски и сертификата в магазины/ТРЦ прорываться", но что-то ни одного поста на тему "а вот как мы заведение XYZ за отказ пускать наказали" я не встречал.

Ну, как бы да: ничего не отменили (и не планируют -- если это новость-сюрприз).
_hunter
 
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