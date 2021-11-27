Як бізнесу перевіряти COVID-сертифікат: інструкція

Додано: Вів 30 лис, 2021 15:16

_hunter написав: Это далеко не так -- _перед_, собственно, судом есть такой этап как "подготовка к рассмотрению дела" -- и вот на этом этапе заявление "меня в магазин не пускали" завернут с официальным ответом вида "нет состава преступления".

И в полицию при ДТП обращаются не потому, что "так привыкли" -- а потому, что таков порядок судопроизводства. Это далеко не так-- _перед_, собственно, судом есть такой этап как "подготовка к рассмотрению дела" -- и вот на этом этапе заявление "меня в магазин не пускали" завернут с официальным ответом вида "нет состава преступления".И в полицию при ДТП обращаются не потому, что "так привыкли"-- а потому, что таков порядок судопроизводства.

никакого обращения в полицию не требует.4.1. Кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.Одна из форм подачи судебного иска - это позовна заява. Про неё в статье 175. Статья длинновата, чтобы её всю цитировать, но сводится к тому, что в заявлении ты описываешь кто тебя обидел, на какую сумму, по какому закону тебя так обижать запрещено и какие ты предоставляешь доказательства, чтол обида имела место (что такое доказательства - это статья 76 и далее. "показаннями свідків" там тоже есть). Дальше суд это рассматривает и выносит приговор. Понадобится ли ему для приговора специальное заседание или откажут в удовлетворении иска на предварительном рассмотрении - это уже технические детали. Наверняка, если заявление будет просто "не пускали в магазин", то завернут. А вот если со ссылками на законы, которые при этом нарушены, то может будет и заседание и даже приговор о удовлетворении иска.А при ДТП полиция никак к суду не относится. Она облегчает подачу более аргументированного иска и есть регламент (не судебный!) при ДТП вызывать полицию, поэтому, если подать заявление без полицейского протокола, суд у тебя, наверное, поинтересуется почему его нет. Но если с полицией не сложилось, это не значит, что виновник ДТП пострадавшему ничего не должен.Ладно, болтовня это всё. А тем временем,, что при отсутствии у посетителя сертификата могут оштрафовать и бизнес. Значит ничего в этом плане не отменили.