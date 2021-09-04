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Дефіцит бразильської кави штовхає
ціни вгору у всьому світі

Дефіцит бразильської кави штовхає ціни вгору у всьому світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 12:10

Дефіцит бразильської кави штовхає ціни вгору у всьому світі

Пропонуємо до обговорення:
Станом на середину листопада ціна кави на біржі злетіла до максимальної за останні 10 років позначки.

Дивися повний текст Дефіцит бразильської кави штовхає ціни вгору у всьому світі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 12:11

то ж де висновки в статті про те чи варто, чи не варто вкладатися у кавові ф'ючерси? або кавові криптокоїни, якщо є такі...
Tamagoch
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