Станом на середину листопада ціна кави на біржі злетіла до максимальної за останні 10 років позначки.
Дивися повний текст Дефіцит бразильської кави штовхає ціни вгору у всьому світі.
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Додано: Пон 29 лис, 2021 12:10
Дефіцит бразильської кави штовхає ціни вгору у всьому світі
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Дивися повний текст Дефіцит бразильської кави штовхає ціни вгору у всьому світі.
Додано: Пон 29 лис, 2021 12:11
то ж де висновки в статті про те чи варто, чи не варто вкладатися у кавові ф'ючерси? або кавові криптокоїни, якщо є такі...
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