|
|
|
Названо паролі, які легко зламати (інфографіка)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 лис, 2021 15:58
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Nord Security, яка займається розробкою різноманітного програмного забезпечення для безпеки смартфонів та персональних комп’ютерів, опублікувала свій щорічний звіт із найпоширенішими паролями.
Дивися повний текст Названо паролі, які легко зламати (інфографіка)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96458
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 29 лис, 2021 15:58
Радует, что мой любимый "123" далеко не в топе. Можно продолжать пользоваться :D А ещё в "Хакерах" трындели, что "god" самый распространённый...
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 1508
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 31 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|