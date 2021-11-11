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Названо паролі, які легко
зламати (інфографіка)

Названо паролі, які легко зламати (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 15:58

Названо паролі, які легко зламати (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Nord Security, яка займається розробкою різноманітного програмного забезпечення для безпеки смартфонів та персональних комп’ютерів, опублікувала свій щорічний звіт із найпоширенішими паролями.

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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 15:58

Радует, что мой любимый "123" далеко не в топе. Можно продолжать пользоваться :D А ещё в "Хакерах" трындели, что "god" самый распространённый...
moveton
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