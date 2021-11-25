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Зеленський оголосив про
масштабну реформу ЖКГ

Зеленський оголосив про масштабну реформу ЖКГ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 09:59

Зеленський оголосив про масштабну реформу ЖКГ

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції.

Дивися повний текст Зеленський оголосив про масштабну реформу ЖКГ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 09:59

"Также Попенко пояснил, что выросла и средняя зарплата украинцев" и сразу читаем следующую новость https://news.finance.ua/ru/news/-/50463 ... a-zarplata

Так уменьшилась или увеличилась ))))
swsashadow
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 11:10

Очередная рехворма - Прикрути!
Надо понимать всю глубину наших глубин! (с)
igor_projectmanager
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 11:18

Это вам не как-либо что, а что-либо как! (с)
Omega
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 11:41

Re: Зеленський оголосив про масштабну реформу ЖКГ

"Украина как актриса немецких фильмов для взрослых, которая готова принять любое количество с любой стороны" (с) Зеленский.
akido
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 11:49

Утепление фасадов домов без замены труб отопления по всем этажам и во всём доме у всех жильцов это деньги на ветер,и будет у одних дышать нечем от жары, у вторых батареи еле теплые в лучшем случае, в общем очередной дерибан...
livs375
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 11:56

а в чому рехворма?
бачу лише пінопластизацію або мінватизацію обдертих стін.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 11:59

  livs375 написав:Утепление фасадов домов без замены труб отопления по всем этажам и во всём доме у всех жильцов это деньги на ветер,и будет у одних дышать нечем от жары, у вторых батареи еле теплые в лучшем случае, в общем очередной дерибан...

угу. А некоторые самые сообразительные еще себе доварили секций к батареям.
А еще не помешало бы вообще магистральные трубы поменять, но денех на это нет и не будет.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 12:14

Припустимо, "кілька тисяч" дорівнює 5 000 протягом 2 років за озвучені 200 млрд. грн. Виходить 40 млн.(!) на одну багатоповерхівку. Крім того, темпом по 2,5 тис. будинків за рік ця програма триватиме років 40 і загалом вартуватиме 100 млрд * 40 = 4 трлн. грн. або близько 150 млрд. доларів. Перспективне велике термомодернізівництво ))
new-user
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 12:27

  sequence написав:угу....
А еще не помешало бы вообще магистральные трубы поменять, но денех на это нет и не будет.


аж занадто легко зимою визначити місця, де проходить теплотраса. місцями всю зиму трава зелена. :) але це власне проблема теплопостачальних організацій, які в більшості своїй вже приватні, і це їх втрати, бо ці втрати до будинкового лічильника. але наскільки це їх взагалі не парить, то не факт що ці втрати це включено в тариф :wink:
wild.tomcat
 
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