Про це заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції.
Дивися повний текст Зеленський оголосив про масштабну реформу ЖКГ.
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Додано: Вів 30 лис, 2021 09:59
Зеленський оголосив про масштабну реформу ЖКГ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський оголосив про масштабну реформу ЖКГ.
Додано: Вів 30 лис, 2021 09:59
"Также Попенко пояснил, что выросла и средняя зарплата украинцев" и сразу читаем следующую новость https://news.finance.ua/ru/news/-/50463 ... a-zarplata
Так уменьшилась или увеличилась ))))
Додано: Вів 30 лис, 2021 11:10
Очередная рехворма - Прикрути!
Надо понимать всю глубину наших глубин! (с)
Додано: Вів 30 лис, 2021 11:41
Re: Зеленський оголосив про масштабну реформу ЖКГ
"Украина как актриса немецких фильмов для взрослых, которая готова принять любое количество с любой стороны" (с) Зеленский.
Додано: Вів 30 лис, 2021 11:49
Утепление фасадов домов без замены труб отопления по всем этажам и во всём доме у всех жильцов это деньги на ветер,и будет у одних дышать нечем от жары, у вторых батареи еле теплые в лучшем случае, в общем очередной дерибан...
Додано: Вів 30 лис, 2021 11:56
а в чому рехворма?
бачу лише пінопластизацію або мінватизацію обдертих стін.
Додано: Вів 30 лис, 2021 11:59
угу. А некоторые самые сообразительные еще себе доварили секций к батареям.
А еще не помешало бы вообще магистральные трубы поменять, но денех на это нет и не будет.
Додано: Вів 30 лис, 2021 12:14
Припустимо, "кілька тисяч" дорівнює 5 000 протягом 2 років за озвучені 200 млрд. грн. Виходить 40 млн.(!) на одну багатоповерхівку. Крім того, темпом по 2,5 тис. будинків за рік ця програма триватиме років 40 і загалом вартуватиме 100 млрд * 40 = 4 трлн. грн. або близько 150 млрд. доларів. Перспективне велике термомодернізівництво ))
Додано: Вів 30 лис, 2021 12:27
аж занадто легко зимою визначити місця, де проходить теплотраса. місцями всю зиму трава зелена. але це власне проблема теплопостачальних організацій, які в більшості своїй вже приватні, і це їх втрати, бо ці втрати до будинкового лічильника. але наскільки це їх взагалі не парить, то не факт що ці втрати це включено в тариф
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