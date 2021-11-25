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Зеленський оголосив про масштабну реформу ЖКГ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 лис, 2021 12:42
таких реформ зараз ще накидають - аби всі забули як воно обгадилось на пресконференції і не тільки
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ruslan42212
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Додано: Вів 30 лис, 2021 12:53
wild.tomcat написав: sequence написав:
угу....
А еще не помешало бы вообще магистральные трубы поменять, но денех на это нет и не будет.
аж занадто легко зимою визначити місця, де проходить теплотраса. місцями всю зиму трава зелена. але це власне проблема теплопостачальних організацій, які в більшості своїй вже приватні, і це їх втрати, бо ці втрати до будинкового лічильника. але наскільки це їх взагалі не парить
, то не факт що ці втрати це включено в тариф
схоже ти не з Кийова...wild.tomcat
КТЕ завжди робить перерахунок в більшу сторону не враховуючи кавалірковий лічильник і будинковий...
Так що проблеми втрат - це проблеми куян, а не КТЕ...
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Додано: Вів 30 лис, 2021 12:54
wild.tomcat написав:
.. то не факт що ці втрати це включено в тариф
разумеется, все потери раскидываются на пэрэсичных. Ну или какой-то добрый меценат платит, но за свою жизнь таких не встречал.
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Додано: Вів 30 лис, 2021 15:10
Чергове Велике Крадівництво :(
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alt402
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Додано: Вів 30 лис, 2021 15:25
wild.tomcat написав: sequence написав:
угу....
А еще не помешало бы вообще магистральные трубы поменять, но денех на это нет и не будет.
аж занадто легко зимою визначити місця, де проходить теплотраса. місцями всю зиму трава зелена.
але це власне проблема теплопостачальних організацій, які в більшості своїй вже приватні, і це їх втрати, бо ці втрати до будинкового лічильника. але наскільки це їх взагалі не парить, то не факт що ці втрати це включено в тариф
Эти потери они кладут на потребителей
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GALeon
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