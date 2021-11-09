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Вітренко заявив, що Росія може
не продовжити контракт на...

Вітренко заявив, що Росія може не продовжити контракт на...
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 11:37

Вітренко заявив, що Росія може не продовжити контракт на...

Пропонуємо до обговорення:
Українська державна енергетична компанія “Нафтогаз” не має повноважень зупинити будівництво газопроводу “Північний потік-2” між Росією та Німеччиною, незважаючи на свою роль у процесі сертифікації, а її власну транзитну угоду з Росією може не поновити.

Дивися повний текст Вітренко заявив, що Росія може не продовжити контракт на транзит газу після 2024 року.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 11:37

Одно нытьё. Уже свои бы недра разведали и добычу увеличили за столько лет. Так нет - ходят, просят. Транзитёры, видишь ли, мы!
Конечно легче просто так бабло косить, ни во что не вкладывая.
Если вы зависимы от чего-то - вас будут гнобить и шантажировать. Станьте независимыми - и с вами будут считаться.
Omega
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 11:41

Re: Вітренко заявив, що Росія може не продовжити контракт на

  Omega написав:Если вы зависимы от чего-то - вас будут гнобить и шантажировать. Станьте независимыми - и с вами будут считаться.

Платіть по 30 за куб, і станете незалежними, слабо?
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 11:46

Re: Вітренко заявив, що Росія може не продовжити контракт на

lapay написав:
  Omega написав:Если вы зависимы от чего-то - вас будут гнобить и шантажировать. Станьте независимыми - и с вами будут считаться.

Платіть по 30 за куб, і станете незалежними, слабо?
Сказки
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 13:10

А зачем так усердно ставили на эту должность Витренко? Чтобы он сказал - "шеф все пропало, гипс снимают, клиент уезжает"))) Так я и за меньшую зарплату такое скажу, даже еще лучше Ветренко.)))
m12345oleg
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 17:56

  m12345oleg написав:А зачем так усердно ставили на эту должность Витренко? Чтобы он сказал - "шеф все пропало, гипс снимают, клиент уезжает")))

Вот соглашусь. Какого черта это крендель рвался в руководство Нафтогаза? Чтобы теперь голосить, что "все пропало"? Ну так верните Коболева на место.
alt402
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 10:07

Re: Вітренко заявив, що Росія може не продовжити контракт на

  alt402 написав:верните Коболева
Коболев не может вернутся, потому, что занят: ему надо за мамой ухаживать.
Radon
 
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