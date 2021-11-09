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Вітренко заявив, що Росія може не продовжити контракт на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 30 лис, 2021 11:37
Пропонуємо до обговорення:
Українська державна енергетична компанія “Нафтогаз” не має повноважень зупинити будівництво газопроводу “Північний потік-2” між Росією та Німеччиною, незважаючи на свою роль у процесі сертифікації, а її власну транзитну угоду з Росією може не поновити.
Дивися повний текст Вітренко заявив, що Росія може не продовжити контракт на транзит газу після 2024 року
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R2
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Додано: Вів 30 лис, 2021 11:37
Одно нытьё. Уже свои бы недра разведали и добычу увеличили за столько лет. Так нет - ходят, просят. Транзитёры, видишь ли, мы!
Конечно легче просто так бабло косить, ни во что не вкладывая.
Если вы зависимы от чего-то - вас будут гнобить и шантажировать. Станьте независимыми - и с вами будут считаться.
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Omega
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Додано: Вів 30 лис, 2021 11:41
Omega написав:
Если вы зависимы от чего-то - вас будут гнобить и шантажировать. Станьте независимыми - и с вами будут считаться.
Платіть по 30 за куб, і станете незалежними, слабо?
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lapay
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Додано: Вів 30 лис, 2021 11:46
lapay написав: Omega написав:
Если вы зависимы от чего-то - вас будут гнобить и шантажировать. Станьте независимыми - и с вами будут считаться.
Платіть по 30 за куб, і станете незалежними, слабо?
Сказки
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GALeon
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Додано: Вів 30 лис, 2021 13:10
А зачем так усердно ставили на эту должность Витренко? Чтобы он сказал - "шеф все пропало, гипс снимают, клиент уезжает"))) Так я и за меньшую зарплату такое скажу, даже еще лучше Ветренко.)))
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m12345oleg
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Додано: Вів 30 лис, 2021 17:56
m12345oleg написав:
А зачем так усердно ставили на эту должность Витренко? Чтобы он сказал - "шеф все пропало, гипс снимают, клиент уезжает")))
Вот соглашусь. Какого черта это крендель рвался в руководство Нафтогаза? Чтобы теперь голосить, что "все пропало"? Ну так верните Коболева на место.
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alt402
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Додано: Сер 01 гру, 2021 10:07
alt402 написав:
верните Коболева
Коболев не может вернутся, потому, что занят: ему надо за мамой ухаживать.
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Radon
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