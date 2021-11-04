Ілон Маск вирішив продавати свистки.
Дивися повний текст Ілон Маск продає свистки Cyberwhistle за $50: першу партію вже розкупили.
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Додано: Сер 01 гру, 2021 19:25
Ілон Маск продає свистки Cyberwhistle за $50: першу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ілон Маск продає свистки Cyberwhistle за $50: першу партію вже розкупили.
Додано: Сер 01 гру, 2021 19:25
Китайцы продают такую же лабуду, но по 1$))хотя в мире хватает идиотов которые будут отдавать тысячи долларов чтоб купить оригинал от Илона Маска...
Додано: Сер 01 гру, 2021 21:55
Снимите кино про Маска, но только весёлое, в стиле Остап бендер нашего времени. Цены не будет этому фильму!
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