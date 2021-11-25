ПриватБанк у грудні знизив ставки кредитування для малого бізнесу та підприємців.
Дивися повний текст ПриватБанк знизив ставки кредитування бізнесу.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 13:02
ПриватБанк знизив ставки кредитування бізнесу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк знизив ставки кредитування бізнесу.
Додано: Чет 02 гру, 2021 13:02
Finance.ua вы немного огорчаете и подменеваете факты процентная ставка которыя считается от начальной суммы называется "КОМИССИЯ"
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