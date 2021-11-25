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ПриватБанк знизив ставки
кредитування бізнесу

ПриватБанк знизив ставки кредитування бізнесу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 13:02

ПриватБанк знизив ставки кредитування бізнесу

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк у грудні знизив ставки кредитування для малого бізнесу та підприємців.

Дивися повний текст ПриватБанк знизив ставки кредитування бізнесу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 13:02

Finance.ua вы немного огорчаете и подменеваете факты процентная ставка которыя считается от начальной суммы называется "КОМИССИЯ"
kaunenko
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Модератори: Ірина_, Модератор

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