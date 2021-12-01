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Зеленський подав до Ради законопроекти про подвійне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 гру, 2021 17:50
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради п’ять законопроєктів щодо громадянства. Finance.ua передає головне.
Дивися повний текст Зеленський подав до Ради законопроекти про подвійне громадянство
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Додано: Чет 02 гру, 2021 18:21
Налог на землю + 2-е гражданство = иностранцы выкупят все
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