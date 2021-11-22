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Мільярдер із США пояснив, чому
не варто зберігати готівку

Мільярдер із США пояснив, чому не варто зберігати готівку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 20:24

Мільярдер із США пояснив, чому не варто зберігати готівку

Пропонуємо до обговорення:
Американський фінансист вкотре заявив, що готівка – це не найкращий варіант для зберігання грошей

Дивися повний текст Мільярдер із США пояснив, чому не варто зберігати готівку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 22:44

а я вот смотрю
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%BA%D0%B0)#%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B

и что-то тут нет ни США ни Великобритании
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 22:53

Трудно поспорить. Но где альтернативы? Он же не может сказать, покупайте золото и серебро, все остальное сейчас пузырь.
hxbbgaf
 
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