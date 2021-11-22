Американський фінансист вкотре заявив, що готівка – це не найкращий варіант для зберігання грошей
Дивися повний текст Мільярдер із США пояснив, чому не варто зберігати готівку.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 20:24
Мільярдер із США пояснив, чому не варто зберігати готівку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мільярдер із США пояснив, чому не варто зберігати готівку.
Додано: Чет 02 гру, 2021 22:44
а я вот смотрю
и что-то тут нет ни США ни Великобритании
Додано: Чет 02 гру, 2021 22:53
Трудно поспорить. Но где альтернативы? Он же не может сказать, покупайте золото и серебро, все остальное сейчас пузырь.
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