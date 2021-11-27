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Які штрафи за порушення
термінів зберігання первинних...

Які штрафи за порушення термінів зберігання первинних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 10:18

Які штрафи за порушення термінів зберігання первинних...

Пропонуємо до обговорення:
Про терміни зберігання первинних документів та штрафи за їх порушення.

Дивися повний текст Які штрафи за порушення термінів зберігання первинних документів.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 10:18

Когда я работал на фирме, то у нас через три года все сжигалось.
А вообще это идиотизм 7 лет хранить то что никому и нафиг не нужно. Это повод для наложения штрафа. Р а б государства обязан.
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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