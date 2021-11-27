Про терміни зберігання первинних документів та штрафи за їх порушення.
Дивися повний текст Які штрафи за порушення термінів зберігання первинних документів.
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Додано: Суб 04 гру, 2021 10:18
Які штрафи за порушення термінів зберігання первинних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які штрафи за порушення термінів зберігання первинних документів.
Додано: Суб 04 гру, 2021 10:18
Когда я работал на фирме, то у нас через три года все сжигалось.
А вообще это идиотизм 7 лет хранить то что никому и нафиг не нужно. Это повод для наложения штрафа. Р а б государства обязан.
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