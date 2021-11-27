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Польща виплачує сотні злотих
на українських дітей. Як їх...

Польща виплачує сотні злотих на українських дітей. Як їх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 12:12

Польща виплачує сотні злотих на українських дітей. Як їх...

Пропонуємо до обговорення:
Українські родини, які працюють у Польщі легально та мають "карти побиту", мають право отримувати щомісяця гроші на кожну свою неповнолітню дитину.

Дивися повний текст Польща виплачує сотні злотих на українських дітей. Як їх отримати заробітчанам.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 12:12

И как их получить,что для этого нужно?
lenochka137
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 13:08

  lenochka137 написав:И как их получить,что для этого нужно?

1. Иметь карту с доступом к рынку труда.
2. Подать заявку в ZUS.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 13:26

Re: Польща виплачує сотні злотих на українських дітей. Як їх

3. проживание ребенка в PL
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 23:13

  lenochka137 написав:И как их получить,что для этого нужно?


Быть официально трудоустроенным. То есть платить налоги. А это процентов 25-30 с з/п. Все закономерно. Чудес не бывает.
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 00:11

  Nickoss1 написав:Быть официально трудоустроенным. То есть платить налоги. А это процентов 25-30 с з/п. Все закономерно. Чудес не бывает.

Работать заявителю не обязательно. Например, работать может только один из супругов, а второй просто быть вписанным в ZUS от первого. При этом второй супруг может получать помощь на своих детей от другого брака (для которых работающий супруг не является юридическим опекуном).
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