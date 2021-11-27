Українські родини, які працюють у Польщі легально та мають "карти побиту", мають право отримувати щомісяця гроші на кожну свою неповнолітню дитину.
Дивися повний текст Польща виплачує сотні злотих на українських дітей. Як їх отримати заробітчанам.
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Додано: Нед 05 гру, 2021 12:12
Польща виплачує сотні злотих на українських дітей. Як їх...
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Дивися повний текст Польща виплачує сотні злотих на українських дітей. Як їх отримати заробітчанам.
Додано: Нед 05 гру, 2021 13:08
Додано: Нед 05 гру, 2021 13:26
Re: Польща виплачує сотні злотих на українських дітей. Як їх
3. проживание ребенка в PL
Додано: Нед 05 гру, 2021 23:13
Додано: Пон 06 гру, 2021 00:11
Работать заявителю не обязательно. Например, работать может только один из супругов, а второй просто быть вписанным в ZUS от первого. При этом второй супруг может получать помощь на своих детей от другого брака (для которых работающий супруг не является юридическим опекуном).
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