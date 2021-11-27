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Польща виплачує сотні злотих на українських дітей. Як їх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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andrijk777
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Додано: Пон 06 гру, 2021 17:32
andrijk777 написав: _hunter написав:
Странно: с поляками это не работает
-- то в Германию бегут, то еще куда дальше... Считаете, что с польскими украинцами будет иначе?..
Людина яка закінчила польську школу - це вже не українець, а поляк. Що з ним буде дальше - вже фіолетово.
Не правда: в Польше для украинцев доступно высшее образование.
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Додано: Вів 07 гру, 2021 09:37
andrijk777 написав: _hunter написав:
Т.е. что происходит с закончившими украинские школы польскими гастарбайтерами -- кому-то не пофиг?
Звичайно не пофіг - вони посилають гроші в Україну
.
Даже те, которые с семьями выехали?
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