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Польща виплачує сотні злотих
на українських дітей. Як їх...

Польща виплачує сотні злотих на українських дітей. Як їх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 17:06

  _hunter написав:Т.е. что происходит с закончившими украинские школы польскими гастарбайтерами -- кому-то не пофиг? :lol:

Звичайно не пофіг - вони посилають гроші в Україну. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 17:32

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Странно: с поляками это не работает :lol: -- то в Германию бегут, то еще куда дальше... Считаете, что с польскими украинцами будет иначе?..

Людина яка закінчила польську школу - це вже не українець, а поляк. Що з ним буде дальше - вже фіолетово.

Не правда: в Польше для украинцев доступно высшее образование.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 09:37

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Т.е. что происходит с закончившими украинские школы польскими гастарбайтерами -- кому-то не пофиг? :lol:

Звичайно не пофіг - вони посилають гроші в Україну. :D

Даже те, которые с семьями выехали? :lol:
_hunter
 
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