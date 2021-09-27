На початку листопада цього року американська компанія NetCredit провела дослідження.
Дивися повний текст Частина доходу, яку витрачають на купівлю мінімального продуктового набору в країнах Європи (інфографіка).
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Додано: Нед 05 гру, 2021 13:55
Частина доходу, яку витрачають на купівлю мінімального...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Частина доходу, яку витрачають на купівлю мінімального продуктового набору в країнах Європи (інфографіка).
Додано: Нед 05 гру, 2021 13:56
Хто це писав?))
"Схожа ситуація спостерігається в Бельгії та Австрії. Щоправда, і вартість набору там на порядок нижча і не перевищує 39$" Порядок - це в 10 разів ... дбл блт
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