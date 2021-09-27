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Частина доходу, яку витрачають
на купівлю мінімального...

Частина доходу, яку витрачають на купівлю мінімального...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 13:55

Частина доходу, яку витрачають на купівлю мінімального...

Пропонуємо до обговорення:
На початку листопада цього року американська компанія NetCredit провела дослідження.

Дивися повний текст Частина доходу, яку витрачають на купівлю мінімального продуктового набору в країнах Європи (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 13:56

Хто це писав?))
"Схожа ситуація спостерігається в Бельгії та Австрії. Щоправда, і вартість набору там на порядок нижча і не перевищує 39$" Порядок - це в 10 разів ... дбл блт
mvi
 
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