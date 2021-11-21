Заощадження на економпаспорті дитини можуть становити до...
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Згідно з проектом державного бюджету України на 2022 рік, його надходження від ренти за користування надрами загальнодержавного значення очікуються у розмірі 65,7 млрд грн, або 5% від усіх запланованих доходів держбюджету.