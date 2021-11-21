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Заощадження на економпаспорті
дитини можуть становити до...

Заощадження на економпаспорті дитини можуть становити до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 18:55

Заощадження на економпаспорті дитини можуть становити до...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з проектом державного бюджету України на 2022 рік, його надходження від ренти за користування надрами загальнодержавного значення очікуються у розмірі 65,7 млрд грн, або 5% від усіх запланованих доходів держбюджету.

Дивися повний текст Заощадження на економпаспорті дитини можуть становити до 9 тис. грн на рік.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 22:10

Пару дней назад озвучивали 10 000,00$ а Арахамия сказал, что возможно около 20 000,00$. А на самом деле 9000,00х18 лет =162 000,00 грн ; и то если получится
chitatel
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 23:24

чем ближе конец, тем более безумные идеи рождаются в коридорах власти...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 00:30

  chitatel написав:Пару дней назад озвучивали 10 000,00$ а Арахамия сказал, что возможно около 20 000,00$. А на самом деле 9000,00х18 лет =162 000,00 грн ; и то если получится

Было ноль и норм. Будет больше нуля - плохо. Что за люди... Что не сделай все не так.
asin
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 01:25

  chitatel написав:Пару дней назад озвучивали 10 000,00$ а Арахамия сказал, что возможно около 20 000,00$. А на самом деле 9000,00х18 лет =162 000,00 грн ; и то если получится


тут пишут 936744

конечно хз сколько будет стоить доллар,но неплохо
cohan
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