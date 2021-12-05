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Які зарплати отримують
чоловіки та жінки в Україні

Які зарплати отримують чоловіки та жінки в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 10:21

Які зарплати отримують чоловіки та жінки в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua дізнався у Державної служби статистики про різницю між зарплатами чоловіків та жінок в Україні.

Дивися повний текст Які зарплати отримують чоловіки та жінки в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 10:21

житомир та житомирська область, середня з/п 10000; у жінок до 8000 з/п;
Статистиці НЕ ВІРЮ!
vitaliy_panchuk
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 11:44

  vitaliy_panchuk написав:житомир та житомирська область, середня з/п 10000; у жінок до 8000 з/п;
Статистиці НЕ ВІРЮ!

"Ваші" зарплати не середні а медіанні! Ви дивтесь на своє оточення, але ви можете бачити тільки медіанну зарплату, а ніяк не середню.
Враховуйте що 1 людина на сотню з зарплатою 100000 піднімає середню на 1000.
Середню може порахувати ТІЛЬКИ статистика(тобто спеціалісти).
*по статистиці середня приблизно на 30-35% вища за медіанну.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 12:15

Re: Які зарплати отримують чоловіки та жінки в Україні

andrijk777 написав:
  vitaliy_panchuk написав:житомир та житомирська область, середня з/п 10000; у жінок до 8000 з/п;
Статистиці НЕ ВІРЮ!

"Ваші" зарплати не середні а медіанні! Ви дивтесь на своє оточення, але ви можете бачити тільки медіанну зарплату, а ніяк не середню.
Враховуйте що 1 людина на сотню з зарплатою 100000 піднімає середню на 1000.
Середню може порахувати ТІЛЬКИ статистика(тобто спеціалісти).
*по статистиці середня приблизно на 30-35% вища за медіанну.


Єдине, що по методології держстату 1 людина на сотню з максимальною ЗП - взагалі відкидається (як і з мінімальною), тому не змінить середню.
Faceless
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