Президент України заявив, що незабаром внесе законопроект щодо економічного паспорта українця.
Дивися повний текст «Фонд майбутнього»: як це працює в інших країнах.
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Додано: Пон 06 гру, 2021 11:11
«Фонд майбутнього»: як це працює в інших країнах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Фонд майбутнього»: як це працює в інших країнах.
Додано: Пон 06 гру, 2021 11:11
проценты от реализации земли - дополнительный налох, чтобы в казне было чем поживиться
Додано: Пон 06 гру, 2021 15:06
Названі країни, які отримують надприбутки з нафти.
Україна яким боком до цього списку?
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