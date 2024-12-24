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Скільки коштує пачка цигарок
у різних країнах світу...

Скільки коштує пачка цигарок у різних країнах світу...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 20:09

Скільки коштує пачка цигарок у різних країнах світу...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні через підвищення акцизного податку наступного року подорожчають цигарки — приблизно на 40 гривень за пачку (за оцінкою Центру економічної стратегії, на 20−25 гривень). Зміни до Податкового кодексу, як сподіваються в уряді, не лише забезпечать додаткові надходження до бюджету, а й матимуть «соціальний ефект» — українці менше куритимуть, що призведе до зниження кількості випадків серцево-судинних захворювань та зростання тривалості життя.

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Скільки коштує пачка цигарок у різних країнах світу (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 20:09

А зарплата яка у цих країнах?!?!?!?!
vasilbesasuk
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