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Finance.ua: Как
купить авто из США

Finance.ua: Как купить авто из США
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 13:42

Finance.ua: Как купить авто из США

Пропонуємо до обговорення:
И не остаться один на один с проблемой
Автомобиль давно перестал быть предметом роскоши или какой-то несбыточной мечтой. Сегодня украинцам доступны различные способы приобретения машины.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 13:42

прикольно. чувак расказывает о сертификации тачки, что это важная составляющая и бла бла бла, а у самого в профиле тачки с красными поворотниками.
или он дает денег компаниям и сервисному центру, что бы те принимали машины, которые не соответсвуют европейским стандартам?
oshepkov88
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 19:06

«В Украине, сколько бы мы ни занимались самообманом, все, что на рынке, на AUTO.RIA, — битое.

Вот что за идиот автор? У меня машины вообще никогда не были битыми - и я все их продаю только через авто.риа. Ну полнейшая ложь!
sensei
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 21:38

  sensei написав:«В Украине, сколько бы мы ни занимались самообманом, все, что на рынке, на AUTO.RIA, — битое.

Вот что за идиот автор? У меня машины вообще никогда не были битыми - и я все их продаю только через авто.риа. Ну полнейшая ложь!

так это же самореклама)
Igorenya
 
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