И не остаться один на один с проблемой
Автомобиль давно перестал быть предметом роскоши или какой-то несбыточной мечтой. Сегодня украинцам доступны различные способы приобретения машины.
Дивися повний текст Как купить авто из США
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 06 гру, 2021 13:42
Finance.ua: Как купить авто из США
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Дивися повний текст Как купить авто из США
Додано: Пон 06 гру, 2021 13:42
прикольно. чувак расказывает о сертификации тачки, что это важная составляющая и бла бла бла, а у самого в профиле тачки с красными поворотниками.
или он дает денег компаниям и сервисному центру, что бы те принимали машины, которые не соответсвуют европейским стандартам?
Додано: Пон 06 гру, 2021 19:06
«В Украине, сколько бы мы ни занимались самообманом, все, что на рынке, на AUTO.RIA, — битое.
Вот что за идиот автор? У меня машины вообще никогда не были битыми - и я все их продаю только через авто.риа. Ну полнейшая ложь!
Додано: Вів 07 гру, 2021 21:38
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