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На зарплати вчителям у
держбюджеті-2022 передбачено 108...

На зарплати вчителям у держбюджеті-2022 передбачено 108...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 15:31

На зарплати вчителям у держбюджеті-2022 передбачено 108...

Пропонуємо до обговорення:
На зарплати освітянам у держбюджеті-2022 передбачено 108 млрд грн.

Дивися повний текст На зарплати вчителям у держбюджеті-2022 передбачено 108 мільярдів гривень.
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