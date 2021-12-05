На зарплати освітянам у держбюджеті-2022 передбачено 108 млрд грн.
Дивися повний текст На зарплати вчителям у держбюджеті-2022 передбачено 108 мільярдів гривень.
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Додано: Пон 06 гру, 2021 15:31
На зарплати вчителям у держбюджеті-2022 передбачено 108...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На зарплати вчителям у держбюджеті-2022 передбачено 108 мільярдів гривень.
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