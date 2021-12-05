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Чому бізнесу варто перейти
на хмарний цифровий підпис

Чому бізнесу варто перейти на хмарний цифровий підпис
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 11:01

Чому бізнесу варто перейти на хмарний цифровий підпис

Пропонуємо до обговорення:
Вести бізнес – це постійно підписувати всілякі документи: рахунки, звіти, акти та інше.

Дивися повний текст Чому бізнесу варто перейти на хмарний цифровий підпис.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 11:01

Это жесткий "фуфел". Никому и никуда не стоит переходить.

Если по предметую По сути то же самое, что поделиться своим личный закрытым ключем КЭП с Васей Пупкиным через публичный канал связи!

Если носитель КЭП (а это для их "облака" наверняка будет только файл закрытый ключ + сертификат под паролем), утечет в "недобрые руки" (про Приватбанк мы все знаем, как утекали данные клиентов), банальный брутфорс пароля в недобпых руках взламает вашу КЭП...
Рассчитано на полных идиотов, которым все равно на свою безопасность.

И еще... Для КЭП не даром придумали защищенные носители ключей типа "Алмаз".
Облако и КЭП несовместимые понятия.
serafym
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 11:34

  serafym написав:...
И еще... Для КЭП не даром придумали защищенные носители ключей типа "Алмаз".
Облако и КЭП несовместимые понятия.

А кто сказал, что в "облаке" не они стоят?
_hunter
 
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