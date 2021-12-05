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Дивися повний текст Чому бізнесу варто перейти на хмарний цифровий підпис.
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Додано: Вів 07 гру, 2021 11:01
Чому бізнесу варто перейти на хмарний цифровий підпис
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому бізнесу варто перейти на хмарний цифровий підпис.
Додано: Вів 07 гру, 2021 11:01
Это жесткий "фуфел". Никому и никуда не стоит переходить.
Если по предметую По сути то же самое, что поделиться своим личный закрытым ключем КЭП с Васей Пупкиным через публичный канал связи!
Если носитель КЭП (а это для их "облака" наверняка будет только файл закрытый ключ + сертификат под паролем), утечет в "недобрые руки" (про Приватбанк мы все знаем, как утекали данные клиентов), банальный брутфорс пароля в недобпых руках взламает вашу КЭП...
Рассчитано на полных идиотов, которым все равно на свою безопасность.
И еще... Для КЭП не даром придумали защищенные носители ключей типа "Алмаз".
Облако и КЭП несовместимые понятия.
Додано: Вів 07 гру, 2021 11:34
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