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Замість будинків по 1 євро:
в Італії продають дешеві...

Замість будинків по 1 євро: в Італії продають дешеві...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 12:08

Замість будинків по 1 євро: в Італії продають дешеві...

Пропонуємо до обговорення:
Деякі міста Італії придумали новий спосіб продажу житла. І, як показує практика, зараз він набирає обертів.

Дивися повний текст Замість будинків по 1 євро: в Італії продають дешеві будинки «під ключ».
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 12:08

Мухаммед Рамзан из Великобритании

шикарно!
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 12:50

  cohan написав:Мухаммед Рамзан из Великобритании

шикарно!

Нічого дивного. Мер Лондона - пакистанець. А відвідини певних районів цього міста викликають стійке відчуття, що ви переплутали літак і приземлилися десь у Мумбаї або Карачі.
NetSerpent
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