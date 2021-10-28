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Замість будинків по 1 євро: в Італії продають дешеві...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 гру, 2021 12:08
Пропонуємо до обговорення:
Деякі міста Італії придумали новий спосіб продажу житла. І, як показує практика, зараз він набирає обертів.
Дивися повний текст Замість будинків по 1 євро: в Італії продають дешеві будинки «під ключ»
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Додано: Вів 07 гру, 2021 12:08
Мухаммед Рамзан из Великобритании
шикарно!
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cohan
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Додано: Вів 07 гру, 2021 12:50
cohan написав:
Мухаммед Рамзан из Великобритании
шикарно!
Нічого дивного. Мер Лондона - пакистанець. А відвідини певних районів цього міста викликають стійке відчуття, що ви переплутали літак і приземлилися десь у Мумбаї або Карачі.
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