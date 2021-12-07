Пенсійна реформа в Україні може бути запроваджена не раніше 2023 року.
Дивися повний текст Міністр фінансів розповів, коли в Україні почнеться пенсійна реформа.
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Додано: Сер 08 гру, 2021 09:38
Міністр фінансів розповів, коли в Україні почнеться...
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Дивися повний текст Міністр фінансів розповів, коли в Україні почнеться пенсійна реформа.
Додано: Сер 08 гру, 2021 09:39
А поднятие пенсионного возраста и стажа почти в 2 раза, это что было? Разминка перед реформой?
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