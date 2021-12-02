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Зеленський підписав закон про
виділення 8 мільярдів на...

Зеленський підписав закон про виділення 8 мільярдів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 15:58

Зеленський підписав закон про виділення 8 мільярдів на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті Ради.

Дивися повний текст Зеленський підписав закон про виділення 8 мільярдів на виплати вакцинованим.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 15:58

Проба пера Гезлевских денег со сроком действия.
Nicolas21
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 18:42

Просчитался Зеленский в очередной раз: можно было сказать, что это одновременно и компенсация вкладов СССР ( Вовина тыща).
Пример того, как одно неосторожное высказывание стоит бюджету Украины 8 миллиардов гривень.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:19

Нас уже 80 млн? Чи половина суми піде на адміністративні видатки?
bobo
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:24

  bobo написав:Нас уже 80 млн? Чи половина суми піде на адміністративні видатки?

нет, у нас просто участники форума плохо учили математику в школе :mrgreen:
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:49

Интересное замечание. Т.е. собираются вакциновать (оплатить по 1000) 8млн. жителей Украины, что составляет около 20...25 процентов населения ?
Остальные- или лишние, или извините погарячился денег нет ?
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:58

  zloy_ukr написав:Интересное замечание. Т.е. собираются вакциновать (оплатить по 1000) 8млн. жителей Украины, что составляет около 20...25 процентов населения ?
Остальные- или лишние, или извините погарячился денег нет ?

да, так и есть, либо потом еще денег выделят, как эти потратят на кинотеатры и книжки. Жалко нет алкогольных предложений, а там ведь наибольшие налоги, если я не путаю. Думаю, некоторые бы по несколько раз ходили за бустерной дозой :mrgreen:
Вадим Жураковский
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