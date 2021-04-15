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Finance.ua: Какую страховую выбрать для оформления ОСАГО
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Додано: Сер 08 гру, 2021 18:35
Пропонуємо до обговорення:
Топ-5 страховых компаний, по версии Finance.ua
Каждый автомобилист в Украине должен иметь страховой полис. Эта норма закреплена в законе «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств».
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D2
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Додано: Сер 08 гру, 2021 18:35
Похоже на заказуху.
PZU, УСГ - да, норм, но где ARX, к примеру?
Универсальная - так себе компания. В десятку входит, наверное, но я бы не советовал.
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ali_babaika
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Додано: Сер 08 гру, 2021 21:57
Обязательное страхование ввели, а ответственность за компенсацию ущерба только на бумаге... МТС БУ никакой помощи (кроме как лишить лицензию СК) оказать не в состоянии...проходят годы, а действенного механизма урегулирования нет. Бросай работу и таскайся по судам - разве это выход....а потом жди 4-5 лет завершения процеса банкротства СК. Имею стаж ожидания компенсации от ХМСК 1 год и от Харьковской международной страховой компании - 6 месяцев ...
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a_molochniy
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Додано: Чет 28 лип, 2022 11:29
Як придбати поліс ОСЦПВ через сайт фінс.юа, яущо при заповнені даних про авто не знаходить модель, а саме ВАЗ 21051? Пропонує лише ваз 2105, але в техпаспорті вказано саме 21051
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GALeon
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