RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рекордна сума: спиртзавод у
Львівській області продали у...

Рекордна сума: спиртзавод у Львівській області продали у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 21:56

Рекордна сума: спиртзавод у Львівській області продали у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це відомо на сторінці аукціону на сайті Prozorro.Sale.

Дивися повний текст Рекордна сума: спиртзавод у Львівській області продали у 16 разів дорожче за старт.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96587
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 21:56

Это говорит о изначально неверной оценке. Что там с другими объектами один бог знает.

P.S. И как то напрягает шаг аукциона, при стартовой 21, конечная 333, а второй место 150.
Igorten
 
Повідомлень: 4567
З нами з: 01.11.11
Подякував: 40 раз.
Подякували: 1351 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Віртуальну яхту продали у метавсесвіті за рекордні 650...
R2 » Чет 02 гру, 2021 15:06
3 235
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 гру, 2021 19:45
LOKY
«Трьошка» в Київській області за ціною трьох в Сумській...
R2 » П'ят 03 гру, 2021 15:47
1 103
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 гру, 2021 15:47
Пух
«Жовті» лише дві області, найбільше - «червоних»:...
R2 » Пон 15 лис, 2021 17:35
1 164
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лис, 2021 17:35
asdasd

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2301)
08.12.2021 20:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.