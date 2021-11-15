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З трьох держбанків точно не
продадуть лише один, —...

З трьох держбанків точно не продадуть лише один, —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 10:13

З трьох держбанків точно не продадуть лише один, —...

Пропонуємо до обговорення:
Укрексімбанк має залишатися в державній власності.

Дивися повний текст З трьох держбанків точно не продадуть лише один, — міністр фінансів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 10:13

Я как клиент Укрексимбанк считаю что его просто нужно ликвидировать. Этот банк- откровенное 💩
yatsuk_ivan3
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Модератори: Ірина_, Модератор

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