Укрексімбанк має залишатися в державній власності.
Дивися повний текст З трьох держбанків точно не продадуть лише один, — міністр фінансів.
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Додано: Чет 09 гру, 2021 10:13
З трьох держбанків точно не продадуть лише один, —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З трьох держбанків точно не продадуть лише один, — міністр фінансів.
Додано: Чет 09 гру, 2021 10:13
Я как клиент Укрексимбанк считаю что его просто нужно ликвидировать. Этот банк- откровенное 💩
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