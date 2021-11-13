Нині по всій Україні працює менше двох сотень камер відео- та фотофіксації.
Дивися повний текст Водіям-гонщикам посилять покарання: що підготували у ВР.
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Додано: Чет 09 гру, 2021 11:19
Водіям-гонщикам посилять покарання: що підготували у ВР
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Водіям-гонщикам посилять покарання: що підготували у ВР.
Додано: Чет 09 гру, 2021 11:19
Сейчас поналезут вот эти: "а депутатам всё можно, а судьи тоже нарушают, а рыба гниет с головы, а мы пересичные тоже хотим пьяными по встречке, совсем зелёные оборзели, только и умеют что деньги выкачивать, а ДТП меньше не стало.."
Додано: Чет 09 гру, 2021 11:47
Nickoss1 забыли еще (наматывая сопли на кулак) "вы сначала постройте нормальные дороги, потом штрафы повышайте"
Додано: Чет 09 гру, 2021 11:53
Re: Водіям-гонщикам посилять покарання: що підготували у ВР
Та це все художній свист ... Аж 200 камер на всю Україну ! Та їх тисячі повинно бути і штрафи автоматичні для всіх . А так це все джерело корупції і все ...
Додано: Чет 09 гру, 2021 11:54
Re: Водіям-гонщикам посилять покарання: що підготували у ВР
На самом деле ситуация ужасная. Нарушителей тьма, они как тараканы в общаге в 90-е, прут изо всех щелей, только и успевай уворачиваться. А если добавить к ним еще "учителей", которые пытаются их учить, подрезая и перекрывая проезд в ответку, а также просто баранов принципиальных, то я бы без всяких штрафов, а стразу забирал права и 10 суток.
Додано: Чет 09 гру, 2021 12:06
Ужесточают правила с одной единственной целью наполнить бюджет, на статистику всем до лампочки..
Додано: Чет 09 гру, 2021 12:11
Нормально, але!
Перевищив на 50 км і просто заберуть водійське? А де + штраф гривнею, наприклад 5000?
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