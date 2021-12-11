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Міністр фінансів розповів,
чим закінчиться податкова...

Міністр фінансів розповів, чим закінчиться податкова...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 10:24

Міністр фінансів розповів, чим закінчиться податкова...

Пропонуємо до обговорення:
Після завершення періоду податкової амністії будуть запроваджені непрямі методи оподаткування.

Дивися повний текст Міністр фінансів розповів, чим закінчиться податкова амністія.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 13:13

А міністр не розуміє, що при такій системі, яку він декларує, це буде звичайний рекет 90- х тільки вже в законі.
ovsivolo
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 13:17

А чем начнется не рассказал? Ни один банк не примет деньги на спец счет без документов, а если примет, то заморозит. Министры стращают граждан, НБУ пишет письма банкам, банки хотят закон, граждане в очередной раз недоумевают с происходящего.
Horus
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 15:55

А не может быть же такого, что семья, включая родителей, собирали всю жизнь, скинулись и купили квартиру. Оформили ее на пару или на одного. И что тогда?
Mutabor
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 18:10

  Mutabor написав:А не может быть же такого, что семья, включая родителей, собирали всю жизнь, скинулись и купили квартиру. Оформили ее на пару или на одного. И что тогда?

Если оформили правильно, т.е. и передачу денег этому одному тоже, то купит. В чём вопрос?
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 18:23

  Mutabor написав:А не может быть же такого, что семья, включая родителей, собирали всю жизнь, скинулись и купили квартиру. Оформили ее на пару или на одного. И что тогда?

Якщо в рамках 400 тис гриші на одного, то питаннь немає...

тобто 4 людини х 400 тис = квартира за 1.6 млн гриші = питаннь немає.
Все в рамках гамністії і дозволеного )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 18:25

Поминутно петуша(срываясь на тонкий фальцет), очередной профессионал-самокатчик пытается пугнуть толпу.
И почему это никто не повелся?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 20:13

  antey1969 написав:Поминутно петуша(срываясь на тонкий фальцет), очередной профессионал-самокатчик пытается пугнуть толпу.
И почему это никто не повелся?)))

Операції "шатун", "шатун 2", "шатун 3" смикали нерви, операція "дристуни" викликає сміх.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 20:16

change_pm
Нельзя квартиру купить/оформить на 4х человек, только на одного или максимум 2х, если это супруги, так что только 800 000 получается
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 20:24

  75stasstas75 написав:Нельзя квартиру купить/оформить на 4х человек, только на одного или максимум 2х, если это супруги, так что только 800 000 получается

В каком законе такая чушь написана? Хоть на миллион совладельцев дели, если надо. Им даже родственниками для этого быть не нужно. Правда, мы таки про случай, когда владельцев один-два, но не вижу связи между количеством владельцев и количеством им подаривших деньги на квартиру.
moveton
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