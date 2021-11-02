RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Укренерго» отримала
мільярдний збиток у третьому...

«Укренерго» отримала мільярдний збиток у третьому...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 11:15

«Укренерго» отримала мільярдний збиток у третьому...

Пропонуємо до обговорення:
За січень-вересень 2021 року НЕК "Укренерго" отримала 2,7 млрд грн збитку, лише за третій квартал – 3 млрд грн.

Дивися повний текст «Укренерго» отримала мільярдний збиток у третьому кварталі: причина.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96640
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 12:02

В 3 кв. госпереворот закончился между зе и ах наступил мир))
l4567
 
Повідомлень: 318
З нами з: 10.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 30 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Компанія «Укравтодор» отримала 118 млн грн чистих...
R2 » Вів 30 лис, 2021 09:48
1 54
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лис, 2021 09:48
sena_2008atp
Україна отримала 700 млн доларів від МВФ
R2 » Сер 24 лис, 2021 16:58
2 138
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лис, 2021 17:41
swsashadow
«Укренерго» відновило аукціони на доступ до міждержавних...
R2 » Вів 02 лис, 2021 16:29
3 201
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лис, 2021 08:35
GALeon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.