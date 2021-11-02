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«Укренерго» отримала мільярдний збиток у третьому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 гру, 2021 11:15
Пропонуємо до обговорення:
За січень-вересень 2021 року НЕК "Укренерго" отримала 2,7 млрд грн збитку, лише за третій квартал – 3 млрд грн.
Дивися повний текст «Укренерго» отримала мільярдний збиток у третьому кварталі: причина
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Додано: Вів 14 гру, 2021 12:02
В 3 кв. госпереворот закончился между зе и ах наступил мир))
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