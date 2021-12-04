RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гетманцев про податкову
амністію: Основний масив по...

Гетманцев про податкову амністію: Основний масив по...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 17:23

Гетманцев про податкову амністію: Основний масив по...

Пропонуємо до обговорення:
Громадяни декларують у межах податкової амністії великі суми, але основний масив по $40-50 тис. із платника ще не пішов.

Дивися повний текст Гетманцев про податкову амністію: Основний масив по $40-50 тис. із платника ще не пішов.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96669
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 17:23

Это бред а не амнистия.Амнистия это когда вы не попадаете под фин мониторинг,просто ложите на счёт и платите процент,а то что происходит не понятно как назвать.Сейчас вы приносите деньги,ложите на счёт банк проводит фин мониторинг (возможно денег вы не увивидите,или не скоро увидите,или заплатите больше чем обещали) и только потом вы типа попали под амнистию.Так можно и без амнистии принести деньги в любой момент.
mishanya9999
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 09.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 17:58

Re: Гетманцев про податкову амністію: Основний масив по...

  mishanya9999 написав:Так можно и без амнистии принести деньги в любой момент.

10000 гривен можно. А 1 млн попробуй принеси. Потом расскажешь. Финмониторинг и амнистия - разные вещи. Первый - пасет теневиков. Второе - вариант для сдачи в плен на почетных условиях. Никто не обещал, что после амнистии можно снова тырить по углам. Вопрос максимального осложнения теневых капиталов - ключевой для любого нормального государства. Иначе это банда, примеры, к сожалению, имеются.
Vladdy
 
Повідомлень: 150
З нами з: 18.12.08
Подякував: 10 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 18:06

цирк уехал, клоуны остались
demon0983886848
Аватар користувача
 
Повідомлень: 113
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 19:00

"делаем все возможное, чтобы банки, которые, к сожалению, стали основным барьером в этом процессе, заработали" - тоесть на текущий момент они не работают и барьер реально есть. И куда можно ожидать, что кто-то пойдет? Сквозь барьер?
Horus
 
Повідомлень: 306
З нами з: 09.12.14
Подякував: 165 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 20:03

Re: Гетманцев про податкову амністію: Основний масив по...

Ха-ха, "Динамику мы видим очень положительную. У нас идут довольно крупные суммы" и задекларировано аж 300 млн. грн.-11 млн. дол за 3 месяца на всю страну. Это полный провал!
Вменяемые люди давно раскусили это шапито и не ведутся. А вы друзья как не садитесь, а в музыканты не годитесь.
drevlyanin
 
Повідомлень: 697
З нами з: 01.04.20
Подякував: 344 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 21:28

...не пошел на нерест...
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3163
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 22:54

Ну во-первых 3 года исковой давности, и все что раньше не подлежит обсуждению. Во-вторых, амнистию проводят при наличии законов о банкротстве физлиц, о самозанятости(деятельность без регистрации ФОП), а так же необлагаемый минимум должен быть в размере 100тыс. грн. в год как минимум. Ато как то интересно получается, если ты не работаешь официально, но есть чем платить за коммуналку,то ты враг. Если ты официально устроен но нечем платить,тебе субсидию... Поощрение нищеты...
olegodebay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 08:22

Влада,замість того,щоб садити корупціонерів,хабарників і злодіїв,бере і грабує власний народ,який чесно працює,оплачує високі податки,ком.послуги.ми всі знаємо,що більша частина доходів населення це закордонні заробітки,на які громадяни України хоть якось живуть.
patalajpetro
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 15.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 10:59

  R2 написав: Основний масив по $40-50 тис. із платника ще не пішов


У мене нема слів.
Одні матюки.
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 744
З нами з: 20.03.09
Подякував: 324 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 52 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гетманцев прозвітував про перший тиждень боротьби зі...
R2 » Вів 14 гру, 2021 11:36
4 254
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 гру, 2021 17:55
Scotch
Податок на покупку авто чи квартири: Гетманцев анонсував... 1, 2, 3
R2 » Сер 01 гру, 2021 11:14
29 2656
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 гру, 2021 07:28
Schmit
Гетманцев повідомив, скільки українці задекларували...
R2 » П'ят 03 гру, 2021 15:39
4 344
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 гру, 2021 18:00
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34970)
15.12.2021 15:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.