Компанія Укравтодор розпочала торги, на яких буде визначено підрядника на будівництво першої ділянки Великої Кільцевої дороги навколо Києва.
Дивися повний текст Вартість Великої Кільцевої навколо Києва виявилася вищою, ніж у ФРН і США.
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Додано: Сер 15 гру, 2021 09:15
Вартість Великої Кільцевої навколо Києва виявилася...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вартість Великої Кільцевої навколо Києва виявилася вищою, ніж у ФРН і США.
Додано: Сер 15 гру, 2021 14:57
"никакого ограничения по завышению цены контракта уже после тендера;
никакой прозрачности. Торги пройдут вне пределов прозрачности на площадке Playtender." -узаконенное воровство.нагло и цинично.
Додано: Сер 15 гру, 2021 15:45
300 миллионов за км - это ещё не предел! Там есть ещё два фактора роста стоимости:
1. никакого ограничения по превышению контракта;
2. никакой прозрачности торгов.
Додано: Сер 15 гру, 2021 16:35
Re: Вартість Великої Кільцевої навколо Києва виявилася...
Іксперд на іксперді.
І ніхто чомусь не згадав, що там в цій ділянці 2 мости, 6 шляхопроводів, 1 естакада, а саме будівництво йде через ліси й болота, а не по полю.
Де ж ці були іксперди коли в Кличка Шулявський мостик став коштувати 2млрд.грн? А ремонт Хрещатика майже мільярд?
Свинофермою тхне від цих ікспердів.
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