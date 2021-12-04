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Аудитори виявили мільярдні порушення в «Укрзалізниці»
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Додано: Чет 16 гру, 2021 21:42
Пропонуємо до обговорення:
Державна аудиторська служба «Укрзалізниці» під час перевірок виявила порушень на 61 млрд грн, а серед сумнівних витрат біли віскі та кальян, що, вочевидь, закуплялися для топ-менеджменту компанії.
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Додано: Чет 16 гру, 2021 21:42
Звичайно що перевезення пасажирів буде "збитковим" і вартість квитків потрібно постійно підвищувати. Слідчі Дбр набу СБУ сап
- агов ви - де?
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andriymak
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Додано: Чет 16 гру, 2021 22:24
andriymak написав:
Звичайно що перевезення пасажирів буде "збитковим" і вартість квитків потрібно постійно підвищувати. Слідчі Дбр набу СБУ сап
- агов ви - де?
Вони вчасно отримують свою пайку.
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Прораб
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